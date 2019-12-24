مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الانتخابات والحلبوسي يرفع جلسة البرلمان

2019/12/24 | 18:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي باعتماد الدوائر المتعددة الحلبوسي يرفع جلسة البرلمان ويتعهد: لن يكون رئيس او مسؤول رفيع بالدولة العراقية يحمل اكثر من جنسية […]

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