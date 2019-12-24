البرلمان يصوت على المضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد

2019/12/24 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب، على المضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد..يتبع

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