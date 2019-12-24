بدء قداس كنائس العراق بمناسبة أعياد الميلاد

2019/12/24 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بدأ المسيحيون في العراق،اليوم الثلاثاء، قداسهم بأعياد الميلاد.

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