2019/12/24 | 18:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة لجريدة المدى : ارسلت للقضاء العراقي 186 ملفاً مالياً لأنشطة وهمية وايصالات مزورة وصكوك بلا رصيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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