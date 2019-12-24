الحلبوسي: لن يشغل منصب رئيس الوزراء شخصاً يحمل أكثر من جنسية

2019/12/24 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أنه لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول في الدولة شخص يحمل أكثر من جنسية.

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