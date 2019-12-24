مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات بالكامل

2019/12/24 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون انتخابات البرلمان.

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