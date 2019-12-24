البرلمان يرفع جلسته الى الخميس بعد الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد

2019/12/24 | 19:15 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام، فيما قرر رفع جلسته إلى الخميس.وقال مصدر نيابي ، إن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام”.وأضاف المصدر، أن “البرلمان قرر رفع جلسته الـ25 إلى الخميس المقبل”.

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