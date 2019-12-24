من إيران.. الصدر يذكّر بتحذير للسيستاني يتعلق برئاسة الحكومة ويعلق على قانون الانتخابات

2019/12/24 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الثلاثاء، ان المجرب الجدلي لا يجب أن يجرب.في اشارة الى اختيار رئيس الوزراء البديل لعادل عبد المهدي، فيما اعتبر ان اقرار قانون الانتخابات اليوم في مجلس النواب سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.ونشر الصدر الذي يتواجد في مدينة قم الإيرانية منذ أيام لغرض الدراسة الحوزوية، في تغريدة له […]

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