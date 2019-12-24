تحالف “البناء” يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/24 | 19:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر في تحالف “البناء” في العراق امس الاثنين، ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة حكومة انتقالية في العراق، مؤكدا أن قصي السهيل لم يعد مرشحا عن التحالف.وقال المصدر […]

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