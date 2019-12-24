حقوق الانسان تعلن توثيقها حالات نزوح قسري من أطراف قضاء خانقين بسبب هجمات لداعش

2019/12/24 | 19:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن توثيقها حالات للنزوح القسري من اطراف قضاء خانقين بسبب داعش.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "المفوضية وثقت نزوح (٢٥٠ ) عائلة من القرى المحيطة بقضاء خانقين خلال هذا العام (٢٠١٩)".

واضاف ان "عدد العوائل التي عادت من مخيمات النزوح في محافظة ديالى (الوند ١ والوند ٢ ومخيم سعد) بلغت (١٥٠) عائلة وان عدد العوائل المتبقية في ثلاث مخيمات بلغ (٩٢٠) لم يعودوا الى مناطق سكناهم بسبب عدم صرف التعويضات لدورهم المهدمة وعدم وجود استقرار امني فيها، وخصوصا في منطقة ابو صيدا التي شهدت نزوح مئات العوائل بسبب النزاعات العشائرية".

ودعا القوات الامنية الى "القيام بحملات مطاردة لعصابات داعش وإعادة انتشار القوات الامنية في محافظة ديالى".





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