الجيل الجديد: صوتنا على قانون الانتخابات وفقا لمطالب المحتجين خلافا للكتل الكردية المقاطعة

2019/12/24 | 19:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد رئيس الحراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، الثلاثاء، تصويت حزبه على قانون الانتخابات الجديد وفقا لما طالب به المحتجين، وخلافا للكتل الكردية المقاطعة...

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