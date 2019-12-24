نقابة المحامين تصدر عدة ملاحظات حول تجديد هويات اعضائها

2019/12/24 | 19:19 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اصدرت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، عدة ملاحظات هامة حول تجديد هويات اعضائها.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد قرار مجلس نقابة المحامين بإعفاء المحامين من رسم انتماء النقابة ( لعام ٢٠٢٠ ) و البالغ ١٠٠ الف دينار الخطوة الأولى للتجديد هي جلب الإضبارة الخاصة بالمحامي و تدقيقها لغرض التأكد من الإستفادة في السنوات السابقة من عدمها ، فالمنحة تشمل جميع المحامين الذين لم يستفيدوا من منحة تجديد في السنوات السابقة".

واضافت ان "المحامين الذين لم يجددوا هوياتهم لعامين ( ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ) والذين تنفد هوياتهم في ٣١ /١٢ /٢٠١٧ ، معرضين للشطب من جدول المحامين ، فعليهم المسارعة للتجديد خلال الأيام الأخيرة من السنة الحالية".

وتابعت ان "المحامين الذين سيجددون هوياتهم لعامين سيستفيدون من الإعفاء من رسم النقابة لعام واحد فقط".

واشارت ان "المحامين الذين يخشون أن يشطبوا من جدول المحامين ، و يرومون التجديد لسنة واحدة ( ٢٠١٨ ) سوف يحتسب لهم التجديد و لن يشطبوا من الجدول ، و لكن لا يصرف لهم نموذج الهوية ( لٱختلاف النموذج و التوقيع بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ )، هذا وسيكون يومي الجمعة والسبت المصادف ٢٧و٢٨ / ١٢ دوام في النقابة".

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