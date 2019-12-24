2019/12/24 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت "تويتر" أنها حظرت ملفات صور PNG المتحركة من منصتها بعد ظهور تغريدات على صفحة مؤسسة Epilepsy Foundation التي تعنى بشؤون مرضى الصرع،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تويتر" تحظر امكانية تؤدي إلى نوبات لمرضى الصرع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تويتر" تحظر امكانية تؤدي إلى نوبات لمرضى الصرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).