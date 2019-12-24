2019/12/24 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في بابل بمناسبة ميلاد السيد المسيح "عليه السلام" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في بابل بمناسبة ميلاد السيد المسيح "عليه السلام") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في بابل بمناسبة ميلاد السيد المسيح "عليه السلام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).