نائبة: تمرير قانون الانتخابات حقق جميع مطالب المتظاهرين

2019/12/24 | 19:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، الثلاثاء، أن تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد حقق جميع مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى، فيما وصفت تمرير القانون بـ”النصر الكبير”.وقالت شاكر في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “المتظاهرين طالبوا بتعديل قانون الانتخابات بفقرات تضمن حقوق جميع

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