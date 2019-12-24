2019/12/24 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السيد الصدر: نأمل أن تكون مفوضية الانتخابات نزيهة ومستقلة ولن نسمح بغير ذلك

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد الصدر: نأمل أن تكون مفوضية الانتخابات نزيهة ومستقلة ولن نسمح بغير ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السيد الصدر: نأمل أن تكون مفوضية الانتخابات نزيهة ومستقلة ولن نسمح بغير ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).