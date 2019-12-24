قائد عمليات ديالى: انهاء المظاهر المسلحة في ابي صيدا

2019/12/24 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ديالى مثنى التميمي ،اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر القوات الأمنية في ناحية أبي صيدا للحفاظ على الاستقرار في المدينة، فيما اشار قائد العمليات اللواء غسان العزاوي أن "تواجد هذه القوات الأمنية في الناحية بمثابة رسالة اطمئنان للعوائل بالعودة الى منازلها لإنهاء المظاهر المسلحة.

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