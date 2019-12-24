2019/12/24 | 19:38 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء: المحطة الغازية المركبة في الناصرية ستكون بقدرة 500 ميغا وستدخل الخدمة الصيف القادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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