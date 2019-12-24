2019/12/24 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ............
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ الانبار: غداً دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظ الانبار: غداً دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة
يتبع ............
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ الانبار: غداً دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ الانبار: غداً دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).