اول تعليق للصدر بعد حسم قانون الانتخابات

2019/12/24 | 19:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات بعد ان مرره مجلس النواب العراقي...

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