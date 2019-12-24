2019/12/24 | 19:43 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات بعد ان مرره مجلس النواب العراقي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق للصدر بعد حسم قانون الانتخابات
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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