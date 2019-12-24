ضياء الشكرجي - رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

2019/12/24 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح المحترمأخاطبك في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بوصفك، كما جاء في المادة (67) من الدستور «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، (تمثل) سيادة البلاد، و(تسهر) على ضمان الالتزام بالدستور»، لا بد إنه لا يغيب عنك بأن المادة (76) المعنية بالكتلة الأكثر عددا، التي يدور الكلام حولها منذ أسابيع، لا تنطبق بأي حال دستوريا على الحالة الراهنة التي يمر بها العراق.فعندما ت......

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