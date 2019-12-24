البرلمان يقّر قانون الانتخابات.. الحلبوسي يتوعد مزدوجي الجنسية وسائرون

2019/12/24 | 19:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير صوت مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر، على قانون الانتخابات بعد جدل كبير وخلافات بين الأطراف السياسية.

صوّت مجلس النواب على قانون انتخابات وفق نظام الانتخاب الفردي بنسبة 100% ودوائر متعددة

وأقّر القانون الجديد، نظام الانتخاب الفردي بنسبة 100% وفق الدوائر المتعددة، على أن يحتسب الفائز الحاصل على أعلى الأصوات في الدائرة الواحدة، بحسب المادة 15 التي اعتمدت على أساس المقترح السادس للجنة القانونية.

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والسهيل "يودع" المنافسات!

وأعلن رئيس مجلس النواب بعد التصويت على القانون، أن رئاسة البرلمان ستتبنى مشروع قانون جديد يحدد وضع مزدوجي الجنسية، متعهدًا بعدم السماح لمزدوجي الجنسية بتولي السلطة في البلاد أو أي منصب رفيع فيها، قبل أن يرفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 26 كانون الأول/ديسمبر.

من جانبه، احتفل تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بإقرار القانون، مؤكدًا أن "إرادة الشعب قد انتصرت في نهاية المطاف".

وقال عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف، محمد الغزي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، إن "قانون الانتخابات يمثل استجابة لمطالب المتظاهرين، وسيكون هناك دوائر متعددة في كل محافظة والفائز الفردي"، عادًا أن "النظام الانتخابي الجديد سيغير الخارطة السياسية في البلاد".

وأضاف، أن "اللجنة القانونية بذلت جهدًا كبيرًا للوصول إلى نتائج نهائية في تغيير النظام الانتخابي"، موضّحًا أن "البرلمان صوت على القانون على الرغم من عدم حصول توافق سياسي بشأنه".

توعد رئيس البرلمان بعدم السماح لمزدوجي الجنسية بالوصول إلى السلطة أو نيل منصب رفيع وفق قانون جديد

كما أشار الغزي، إلى أن "قانون الجديد سيحقق عدالة اجتماعية كاملة بين المرشحين، وستكون الفرص متكافئة للأحزاب والمرشحين المستقلين"، فيما لفت إلى أن "القانون سينشر في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا".

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