عواد: قد ولى زمن ارضاء النواب الكرد .. اذا اردنا تمرير شيء في البرلمان نستطيع تمريره

2019/12/24 | 19:49 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد النائب عن كتلة صادقون المنضوية بتحالف الفتح، عدي عواد، الثلاثاء، ان زمن ارضاء النواب الكرد قد ولى، مشيرا الى اننا اذا اردنا تمرير شيء في البرلمان...

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