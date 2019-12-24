بالصور .. تحضيرات الزوراء للملحق الاسيوي بمشاركة

2019/12/24 | 19:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديواصل فريق الزوراء تدريباته في ملعبه بـ "الشالجية" ، تحضيراً للملحق الاسيوي امام بونيودكور الاوزبكي في 21 من الشهر المقبل .وشهد مران الفريق الابيض،اليوم الثلاثاء ،عودة اللاعب "حسين علي" بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل في قطر.

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