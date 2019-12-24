إنتر يقدم عرضا جديدا لبرشلونة لضم فيدال

2019/12/24 | 19:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأبدى نادي إنتر ميلان عزمه على إتمام صفقة النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، وفقا لما أشارت إليه تقارير إيطالية اليوم الثلاثاء.وأعطى رئيس إنتر، الصيني ستيفان زانج الضوء الأخر للعضو المنتدب جوزيبي ماروتا والمدير الرياضي بيرو أوزيليو لتقديم عرض لضم فيدال بشكل نهائي وليس استعارته، طبقا لما ذكرته اليوم صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) وقناة (سبورت ميدياسيت).ويجهز إنتر عرضا بقيمة 12 مليون يورو لضم فيدال، وفقا لما ذكرته الثلاثاء تقارير إخبارية.ويسعى إنتر لتعزيز خط الوسط خاصة في تصدره للدوري الإيطالي بفارق النقاط عن يوفنتوس ومنافسته في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.وتجمع علاقة قوية بين فيدال وأنطونيو كونتي مدرب إنتر منذ أن التقيا معا في يوفنتوس الإيطالي بين عامي 2011 و2014.ومن ضمن الأهداف الأخرى المحتملة لإنتر في سوق الانتقالات الشتوية كل من فرناندو يورينتي مهاجم نابولي وماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي.

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