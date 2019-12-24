الحمـداني لـ(دجلة): الشعب هو الكتلة الاكبر ولاشرعية للكتل السياسية والاحزاب

2019/12/24 | 19:49 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النـاشـط الحلاوي أركـان الحمـداني ،اليوم الثلاثاء، ان الشعب هو الكتلة الاكبر ولاشرعية للكتل السياسية والاحزاب.وأوضح الحمـداني في حديثه لدجلة، ان قانون الانتخابات...

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