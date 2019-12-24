احذر.. خطأ شائع نرتكبه للمساعدة على تشغيل السيارة

2019/12/24 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

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حذر خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني، من أن توصيل الكابلات بشكل خاطئ أثناء المساعدة على بدء الدوران، قد يشكل خطورة كبيرة على إلكترونيات

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