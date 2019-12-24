محافظة بغداد تكشف عن الدوائر المشمولة في عطلة الغد

2019/12/24 | 19:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن الدوائر المشمولة في عطلة يوم غد الأربعاء بمناسبة ميلاد السيد المسيح "عليه السلام"

وذكرت المحافظة في بيان تلقت"العهد

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