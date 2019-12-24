بسبب المستحقات.. بشار رسن يقترب من الرحيل عن بيرسبوليس الإيراني

2019/12/24 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاعلامي الرياضي على نوري، اليوم الثلاثاء، عن قرب رحل اللاعب بشار رسن من الرحيل عن نادي بيرسبوليس الايراني بسبب المستحقات المالية.وكتب نوري في حسابه الشخصي بمنصة تويتر: بشار رسن يقترب من الرحيل عن بيرسبوليس الايراني خلال فترة الانتقالات الشتوية ويؤكد : الادارة لم تدفع 30% من مستحقاتي في الموسم الماضي وكذلك النصف الاول […]

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