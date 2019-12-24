السيد مقتدى الصدر: قانون الانتخابات الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة ويعتبر إقراره نصرا للشعب

2019/12/24 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد انتصارا للشعب العراقي.

وقال السيد الصدر في بيان، إن التصويت على قانون الانتخابات يحقق مطلبا آخر من مطالب الشعب، بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء، وكل وطني شريف من النواب وغيرهم، مؤكدا أن قانون الانتخابات الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة.

وأضاف، أنه ينتظر ان تكون مفوضية الانتخابات الجديدة نزيهة ومستقلة بحق، لافتا الى أنه لن يسمح بغير ذلك.

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