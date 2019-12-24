الأزمَة العِراقيّة.. عندما يَنشغِل البرلمانيون بتوزيعِ غنائمِ الحكومةِ المُقبلة

2019/12/24 | 20:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعترف البعض من أعضاء البرلمان بأنهم منخرطون في صراع متباين حول تخصيص الغنائم في الحكومة المقبلة، وقالوا بأن المناقشات بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء تركز بشكلٍ أقل على أهداف ورغبات […]

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