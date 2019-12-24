2019/12/24 | 20:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: اقرار قانون الانتخابات سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: اقرار قانون الانتخابات سوف يفسح المجال امام المستقلين والنخب والكفاءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).