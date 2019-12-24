شرطة دهوك تكشف عن احصائية بحوادث 2019

2019/12/24 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة دهوك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 الفا و337 شكوى خلال العام الحالي 2019.

وقالت المديرية انها سجلت 13 الفا و337 شكوى خلال العام الحالي 2019، مبينة ان نسبة 92% من تلك الشكاوى قد حسمت، وان 219 شخصا تم اعتقالهم بتهم مختلفة.

واضافت ان 679 جريمة اقترفت في الـ 12 شهرا المنصرمة، مشيرة الى ان التحقيقات ما زالت جارية في جزء منها، فيما تم البت في جزء اخر من تلك الجرائم.

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