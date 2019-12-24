اعلام ديوان محافظة ديالى: دوام رسمي يوم غد في جميع الدوائر الحكومية

2019/12/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكدت إدارة محافظة ديالى، الثلاثاء (24 كانون الأول، 2019) بات غدا دوام رسمي في كل الدوائ...





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