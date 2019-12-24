2019/12/24 | 20:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الثلاثاء، ان كتلة الجيل الجديد النيابية لم تقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات العراقي خلافا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعما لمطالب المحتجين.. حزب كردي يصوت لقانون الانتخابات العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعما لمطالب المحتجين.. حزب كردي يصوت لقانون الانتخابات العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).