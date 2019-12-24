الفتلاوي تشيد بدور الحلبوسي في اقرار قانون الانتخابات

2019/12/24 | 20:51 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اشادت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، بدور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اقرار قانون الانتخابات ومنع من يحمل اكثر من جنسية من المشاركة...

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