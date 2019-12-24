أول تعليق من مقتدى الصدر على قانون الانتخابات العراقي الجديد

2019/12/24 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- بعد وقت قصير من اقرار البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء قانونا جديدا للانتخابات يقلص نسبيا هيمنة القوائم الكبيرة ، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه اليوم، سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.وشدد مقتدى الصدر، عبر حسابه في “تويتر”: “تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية […]

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