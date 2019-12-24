2019/12/24 | 20:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يؤكد إستقلالية الفائزين بعضوية مفوضية الإنتخابات بغداد – عبد اللطيف الموسوي أكد مجلس القضاء الأعلى عدم انتماء القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات لأي حزب أو تنظيم سياسي ولم يسبق لهم الترشيح للانتخابات السابقة.وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس إن (القضاء يبدي أسفه لما ينشره البعض من […]

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