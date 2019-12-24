رهان الكائن المُستلب على إحياء الفوضى

2019/12/24 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم «JOKER» صباح محسن غوثام، مدينة اميركية خيالية مبتكرة، تتمتع بثقلها الاقتصادي الفخم، وايقوناتها المعهودة من شوارع ومقاهٍ وصحف وامكنة مخصصة للمرتادين اكثر خصوصية، وكأي مدينة ضخمة وفارهة ، تحوي تحت جنبات أزقتها وشوارعها الخلفية وبعض من احيائها على الكثير من التناقضات والصراع الاجتماعي والطبقي، فيها اغنياء يستحوذون على كل شيء، ومؤسسات تُدار بأشراف من ...

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