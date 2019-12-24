السرد الفلمي في السينما الوثائقية

2019/12/24 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز الفيلم الوثائقي بخصوصية تعبيرية يتناول من خلالها الواقع وموضوعاته التي يريد تقديمها للمتلقي من خلال الصورة والصوت لانهما «العاملان الوحيدان اللذان يجمعان بين صفتي الضرورة والكفاية» ، إذ يمتلك الفعل الدرامي تأثيرا أكبر لأن لهذين العنصرين احقية في التمثل كرسالة فنية ذات دلاله معينة تصل إلى المتلقي ، وهو بذلك يختلف عن السرد في ...

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