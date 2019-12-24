السينما العربية حاضرة بأفلام مهمة

2019/12/24 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفلام مميزة وتفاوت في المستويات السينما في عام 2019 كاظم مرشد السلوم انتجت السينما العالمية العديد من الأفلام المميزة خلال عام 2019، فهوليوود وحدها تنتج ما يقارب 800 فلم في السنة، إضافة الى النتاج السينمائي للعديد من الدول الأخرى، هذه الأفلام تختلف في جودتها على مستويات عدة منها ، الإخراج، والتصوير، والتمثيل إضافة الى العنصر ...

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