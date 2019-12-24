مصر.. تجديد حبس نجلة القرضاوي 45 يوما

2019/12/24 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

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قررت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "عُلا"، ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي"، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما.

وقالت وسائل إعلام محلية،

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