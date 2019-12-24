بالفيديو.. الحلبوسي: لن يكون هناك رئيس أو مسؤول في العراق يحمل أكثر من جنسية

2019/12/24 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، انه لن يكون هناك رئيس في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية، وكذلك أي مسؤول رفيع، فيما اشار الى انه سيتبنى مع أعضاء مجلس النواب هذا الأمر .

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