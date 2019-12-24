فيديو.. نجاة فنان عراقي ساخر من محاولة اغتيال في بغداد

2019/12/24 | 21:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نجا الفنان أوس فاضل، نجم البرنامج الكوميدي الساخر "ولاية بطيخ" المشهور بـ”كامل مفيد”، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال، في العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لشفق نيوز إن الفنان أوس فاضل نجا من محاولة اغتيال في منطقة العرصات بالعاصمة بغداد.

وأكد نجم البرنامج المذكور، علي فاضل، عبر مقطع فيديو مصور، تعرض أوس فاضل لمحاولة اغتيال.

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