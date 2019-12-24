شاهد.. محاولة اغتيال لأحد نجوم “ولاية بطيخ” وسط بغداد

2019/12/24 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصوراً يظهر تعرض أحد نجوم برنامج “ولاية بطيخ” إلى محاولة اغتيال وسط بغداد.وأظهر الفيديو، مخرج البرنامج الفنان علي فاضل وهو يشرح تفاصيل تعرض شقيقه أوس فاضل او “كامل مفيد” حسب لقبه في البرنامج، لمحاولة اغتيال باطلاقات نارية حية باتجاه العجلة التي يقودها وسط بغداد.وطبقا للمعلومات […]

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