2019/12/24 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة احد ممثلي برنامج ولاية بطيخ “اوس فاضل” من محاولة اغتيال في منطقة العرصات وسط بغداد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة احد ابطال برنامج ولاية بطيخ “اوس فاضل” من محاولة اغتيال وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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