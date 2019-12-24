بشير الحداد يهنئ الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد ويدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام والتسامح بين مكونات الشعب

2019/12/24 | 21:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قـدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد أعطر وأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى الأخـوة المسيحيين في جميع محافظات العراق وباقي أرجاء العالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ومولد سيدنا المسيح (عيسى أبن مريم) ع، متمنياً سيادته بهذا العام الجـديد لكافة أبناء شعبنا الخير والإستقرار وإجراء الإصلاحات على مستوى مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والإستجابة

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