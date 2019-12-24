نجاة نجم ولاية بطيخ كامل مفيد من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة وسط بغداد

2019/12/24 | 21:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مقرب من نجم برنامج ولاية بطيخ اوس فاضل، اليوم الثلاثاء، بنجاة الأخير من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"نجم ولاية بطيخ اوس فاضل والمعروف بـ(كامل مفيد) تعرض الى محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة في منطقة العرصات وسط بغداد".

وأضاف أن"الاطلاقات النارية اصابت سيارة اوس فاضل، دون اصابته بأذى".

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