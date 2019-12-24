اعتقال 6 مسلحين من المتورطين بالاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا

2019/12/24 | 21:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإعتقال 6 مسلحين من المتورطين بالاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"القوات الامنية التي نفذت عملية فرض القانون في ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى اليوم، تمكنت من اعتقال نحو 6 اشخاص من المسلحين المتورطين بالنزاعات والاشتباكات العشائرية في الناحية خلال الايام الماضية".

وأضاف أنه"تم احالة المعتقلين للتحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"، لافتا الى انه"العملية شهدت مصادرة اسلحة خفيفة وثقيلة".

ونفذت القوات الامنية عملية لفرص القانون قي ناحية ابي صيدا اليوم، عقب ايام عدة من الاشتباكات العشائرية التي شهدتها.

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