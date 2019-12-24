القبض على 11 متهما بقضايا مختلفة في ميسان

2019/12/24 | 21:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 11 متهما باوامر مختلفة في ميسان.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز مراكز قسم شرطة حطين تنفذ أوامر قبض ضمن قواطع المسؤولية أسفرت عن إلقاء القبض على ١١ متهم وفق جرائم جنائية مختلفة، من بينهم ، خمسة، متهمين تم القاء القبض عليهم من قبل مركز شرطة حطين، و خمسة متهمين آخرين مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة".

واشارت انه "تم القاء القبض عليهم من قبل مركز شرطة الصدر، و" متهم" آخر تم القبض عليه من قبل مركز شرطة الحسين".

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